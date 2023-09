Conmebol confirma mudança de local da final da Sul-Americana para Maldonado, no Uruguai

Conmebol confirmou mudança no local da final da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Staff Images/ CONMEBOL

A Conmebol confirmou a alteração no local da final da Copa Sul-Americana de 2023 para o Estádio Domingo Burgueño, na cidade de Maldonado-URU. Anteriormente, a decisão estava marcada para o Estádio Centenario, em Montevidéu-URU, capital do país. O duelo está marcado para o dia 28 de outubro. O Estádio Centenario tem capacidade para cerca de 60 mil pessoas. A decisão teria ocorrido porque a praça esportiva é grande e custosa. O Domingo Burgueño, que pertence ao Deportivo Maldonado-URU, comporta aproximadamente 25 mil torcedores. Ademais, mover o jogo para Maldonado possibilita que a entidade tenha a cidade turística de Punta del Este-URU como um dos focos da divulgação. As informações sobre as motivações da entidade são do jornalista Marcel Rizzo, da Itatiaia.