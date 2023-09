Conselho Deliberativo autoriza Assembleia Geral para decidir criação do Fortaleza SAF

O Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube realizou uma reunião no auditório da Arena Castelão neste sábado, 16 de setembro, que autorizou a convocação de uma Assembleia Geral de sócios. Em pauta, será decidida a criação do Fortaleza SAF e a aprovação de um novo estatuto do clube. Informações sobre a data da realização da assembleia devem ser divulgadas em breve.

No encontro deste sábado estiveram presentes membros do quadro de conselheiros, sócios-proprietários e oito ex-presidentes: Ariosvaldo Gomes, Flávio Novais, Jorge Mota, Luís Eduardo Girão, Raimundo Regadas, Renan Vieira, Ribamar Bezerra e Silvio Carlos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na votação, que também contou com a participação de Marcelo Paz, a autorização para a convocação da Assembleia Geral de Sócios para decidir sobre a criação do Fortaleza SAF foi aprovada com 98% dos votos, com 76 a favor e apenas 1 contra. O parecer da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários sobre o novo Estatuto também foi aprovado com 94% dos votos, contabilizando 72 a favor e 4 contra.