Fortaleza inicia check-in para semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians

Os associados do Tricolor terão cinco dias de exclusividade para garantir um lugar na no Castelão. Ingressos avulsos serão comercializados a partir da próxima quarta-feira, 20, mediante a disponibilidade

O Fortaleza iniciou o check-in para a decisão contra o Corinthians, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Os sócios-torcedores do Tricolor do Pici terão cinco dias de exclusividade para garantir um lugar na arquibancada, já que os ingressos avulsos começarão a ser vendidos somente na próxima quarta-feira, 20.



A partida contra o Timão acontece no dia 3 de outubro, às 21h30min, na Arena Castelão, e decidirá qual dos dois times avança para a final do torneio continental. Antes, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, em duelo que abre a decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube