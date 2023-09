Com Vojvoda, Fortaleza perdeu apenas uma partida em casa para clubes paulistas

O Leão do Pici melhorou ainda mais o aproveitamento contra times paulistas em casa ao vencer o Corinthians na noite desta quinta-feira, 14

Dados retirados do site SofaScore.

No Tricolor do Pici desde maio de 2021, Vojvoda e sua comissão técnica acumulam 17 partidas contra agremiações paulistas e um aproveitamento de 70,6%. Foram dez vitórias, seis empates e apenas uma derrota. O ataque marcou 25 gols, enquanto a defesa foi vazada oito vezes.

A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians na noite desta quinta-feira, 14 , melhorou ainda mais o retrospecto do Fortaleza como mandante contra clubes paulistas, desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Sob o comando do profissional argentino, o Leão só foi superado por algum time de São Paulo, dentro da Arena Castelão, em uma oportunidade.

O único revés em solo alencarino ocorreu nesta temporada, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No dia 29 de julho, o escrete vermelho-azul-e-branco recebeu o RB Bragantino na Arena Castelão e perdeu pelo placar de 3 a 0, com gols de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas.

No dia 3 de outubro, o Fortaleza terá mais um desafio contra um paulista dentro de casa. O adversário será o mesmo Corinthians, também na Arena Castelão, mas pela segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Antes do final da temporada, o Fortaleza ainda irá receber o Palmeiras, em novembro.

