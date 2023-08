Quem é o chefe de jardinagem do Fortaleza que conquistou Ceni e cuida da grama do Castelão

Ednaldo Almeida, chefe de jardinagem do Fortaleza, está ajudando nas ações de melhorias do gramado do Castelão Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A equipe responsável pela manutenção do gramado da Arena Castelão ganhou um reforço temporário. Trata-se de Ednaldo Almeida, chefe de jardinagem do Fortaleza. Ele foi liberado pelo clube para auxiliar nos cuidados ao campo de jogo da praça esportiva. O profissional do Tricolor é bastante elogiado internamente pelos cuidados com a grama dos campos do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Em meio ao desgaste da cancha do Castelão, a diretoria do Fortaleza liberou o funcionário para ajudar nas ações de melhorias do gramado do principal estádio do Estado, que tem sido alvo de constantes críticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ednaldo é mais um daqueles funcionários emblemáticos do escrete vermelho-azul-e-branco. Com 20 anos de serviços prestados ao clube, ele criou fortes relações com quem chegava ao Pici, incluindo jogadores e comissões técnicas. Uma delas é com o ex-treinador da equipe, Rogério Ceni, com quem manteve laços estreitos.

Elogiado publicamente por Thiago Galhardo

Em entrevista ao SporTV, na noite dessa segunda-feira, 21, Thiago Galhardo reconheceu uma melhora nas condições do gramado do Castelão justamente após a contribuição do profissional do Tricolor do Pici. “Depois que eles liberaram o Ednaldo, que é o cara que cuida do nosso (gramado), para tomar conta de lá para nós, tem melhorado cada vez mais. Acredito que para o jogo da volta contra o América-MG ele não vai estar 100%, mas vai estar muito próximo. Porém, já está muito melhor do que estava.” O aporte dado por Ednaldo ao gramado do Gigante da Boa Vista está acontecendo há cerca de um mês. Durante este período, ele auxiliou na manutenção do local ao passar orientações sobre produtos específicos, cronogramas e processos de tratamento da grama, apurou o Esportes O POVO.