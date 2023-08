Fortaleza disponibiliza funcionário para auxiliar na manutenção do gramado do Castelão

Ednaldo Almeida está auxiliando nos cuidados do local há cerca de um mês. O atacante Thiago Galhardo reconheceu a melhora do campo de jogo após a contribuição do funcionário do Leão

“Depois que eles liberaram o Ednaldo, que é o cara que cuida do nosso (gramado), para tomar conta de lá para nós, tem melhorado cada vez mais. Acredito que para o jogo da volta contra o América-MG ele não vai estar 100%, mas vai estar muito próximo. Porém, já está muito melhor do que estava.”

O Fortaleza liberou um dos seus funcionários para ajudar na manutenção do gramado da Arena Castelão. Trata-se de Ednaldo Almeida, responsável por cuidar do campo do Centro de Excelência Alcides Santos. Em entrevista ao SporTV, na noite desta segunda-feira, 21, Thiago Galhardo reconheceu uma melhora nas condições do lugar justamente após a contribuição do profissional do Tricolor do Pici.

O aporte dado por Ednaldo ao gramado do Gigante da Boa Vista já está acontecendo há cerca de um mês. Durante este período, ele auxiliou na manutenção do local ao passar orientações sobre produtos específicos, cronogramas e processos de tratamento da grama, apurou o Esportes O POVO.

Antes do duelo decisivo entre Fortaleza e América-MG, pela partida da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, a Arena Castelão terá um período de 11 dias sem jogos. A medida foi anunciada pelo governador do estado, Elmano de Freitas (PT), a fim de melhorar a qualidade do campo de jogo, e foi tomada em concordância com as diretorias do Tricolor do Pici e Ceará.

O duelo entre Fortaleza e Coritiba, marcado para o próximo domingo, 28, saiu da Arena Castelão e foi realocado no Estádio Presidente Vargas. Um jogo do Alvinegro de Porangabuçu também passará pelo mesmo processo de mudança: Ceará x Londrina, no dia 6 de setembro. As alterações visam a preservação do gramado do Gigante da Boa Vista.

Conmebol de olho no gramado do Castelão

Na última sexta-feira, 18, a Conmebol realizou uma vistoria na Arena, justamente para analisar as condições do gramado. A entidade não estava satisfeita com o estado do campo e o duelo do Tricolor pela Sula poderia sofrer uma mudança de local.

Porém, a comitiva entende que a pausa de embates pode ser um fator importante para restauração da grama. De qualquer forma, a oficialização do Castelão deve ocorrer somente na próxima semana.

A inspeção, que durou cerca de 2 horas, foi conduzida por uma agrônoma da Conmebol. Orientações sobre o cuidado com a grama do Castelão, como o corte e as datas para realizar a ação, foram repassadas durante a vistoria.