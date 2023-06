Vojvoda superou Rogério Ceni em números de vitória com o Fortaleza

O treinador argentino ultrapassou Ceni após a vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, 31, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

A vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não impediu a eliminação da equipe no torneio, mas representou um feito pessoal para Vojvoda. Com o resultado, o treinador chegou ao seu 82º triunfo no Tricolor do Pici, ultrapassando assim Rogério Ceni, que fez história no clube antes da chegada do argentino.

A comparação entre os dois é inevitável. Ambos, em diferentes momentos, marcaram época no Fortaleza. Ao todo, Ceni comandou o Leão em 153 jogos ao longo de três temporadas, pelo qual conquistou 81 triunfos. Em 2018, foram 56 partidas e 33 vitórias, em 2019, 55 duelos e 27 vitórias, e em 2020, 42 embates e 21 vitórias.

Já Vojvoda contabiliza mais jogos pelo Fortaleza: são 160 no total. Em seu terceiro ano à frente do clube do Pici, o argentino conquistou, em 2020, 25 vitórias em 51 jogos, enquanto que em 2021 foram 33 triunfos em 70 duelos disputados. Na atual temporada, o comandante venceu 24 dos 39 confrontos que teve.

Em relação a títulos vencidos, o panorama também é equilibrado. Ceni venceu a Série B de 2019, dois Campeonatos Cearenses (2019 e 2020) e uma Copa do Nordeste (2019). Vojvoda, por outro lado, conquistou o troféu estadual em três ocasiões (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022). O argentino, porém, obteve alguns triunfos históricos, como a quarta colocação na Série A de 2021 e a classificação para a Copa Libertadores em duas ocasiões (2021 e 2022).

Números de Vojvoda pelo Fortaleza:



2021 - 51 jogos e 25 vitórias



2022 - 70 jogos e 33 vitórias



2023 - 39 jogos e 24 vitórias



Títulos: Copa do Nordeste (1x) e Campeonato Cearense (3x)

Números de Rogério Ceni pelo Fortaleza: