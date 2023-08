Vampeta coloca Vojvoda à frente de Abel Ferreira e diz: "Principal treinador do país"

O ex-atleta da seleção brasileira e do Corinthians rasgou elogios ao atual treinador do Leão do Pici e o classificou como o principal técnico do país

Campeão mundial pela seleção brasileira em 2002 e ídolo do Corinthians, Vampeta bateu um papo descontraído com o Esportes O POVO antes do evento “Papo de Craque”, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 16, no shopping RioMar Fortaleza. Durante a conversa, o ex-jogador valorizou o trabalho do técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda.

Vampeta não poupou elogios ao comandante argentino do Leão do Pici e o classificou como o “principal treinador do país”, à frente de Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele também exaltou a permanência de Vojvoda no clube cearense mesmo com as propostas de clubes do Sul e Sudeste do país.



“Fera! Eu admiro muito o Vojvoda, porque veio proposta do Sul e Sudeste e ele manteve a palavra aqui, segue com um belo trabalho no Fortaleza. E, para mim, ele ainda está à frente do Abel Ferreira, porque o poder aquisitivo do Palmeiras é muito grande. Eu coloco o Vojvoda como principal treinador do país.”