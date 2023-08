Pacheco prega respeito ao América-MG e afirma: "Erros precisam ser os menores possíveis"

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 21, no Pici. Na oportunidade, o camisa 6 projetou o próximo compromisso do clube, diante do América-MG, pela Copa Sul-Americana.

"Tivemos um resultado negativo contra eles no ano. Sabemos da qualidade do time adversário e respeitamos isso. São dois jogos decisivos onde os erros precisam ser os menores possíveis. A gente sabe a maneira do adversário jogar, da nossa qualidade e o que queremos na competição. Então é continuar trabalhando e respeitando, mas sabendo que temos condições de classificar", disse.