Com gramado castigado, Castelão para por 11 dias com promessa de melhorias

A praça esportiva só deve voltar a ser utilizada no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, entre Fortaleza e América-MG, no dia 31 de agosto

A condição do gramado tem sido alvo de críticas constantes desde a sua liberação, em março deste ano. Jogadores, membros das comissões técnicas e dirigentes de Fortaleza e Ceará já criticaram publicamente o campo do estádio. Equipes rivais que visitaram o Leão e o Vovô também reclamaram ao longo da temporada.

O empate entre Ceará e Ponte Preta, por 1 a 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro , marcou o último jogo na Arena Castelão pelos próximos 11 dias. Agora o gramado do estádio será poupado e passará por intervenções visando melhorias, conforme anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), na última segunda-feira, 14, em acordo com as diretorias do Alvinegro do Porangabuçu e do Tricolor do Pici.

Como forma de preservar o gramado do Castelão, Fortaleza e Ceará vão disputar as próximas duas partidas em casa, válidas pelas Séries A e B, no estádio Presidente Vargas.

A primeira já ocorre no próximo domingo, 28, às 18h30min, quando o Tricolor do Pici recebe o Coritiba. Já no dia 6 de setembro, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Londrina-PR, às 21h30min.

Conmebol de olho no gramado do Castelão

Na última sexta-feira, 18, a Conmebol realizou uma vistoria na Arena, justamente para analisar as condições do gramado. A entidade não estava satisfeita com o estado do campo e o duelo do Tricolor pela Sula poderia sofrer uma mudança de local.

Porém, a comitiva entende que a pausa de embates pode ser um fator importante para restauração da grama. De qualquer forma, a oficialização do Castelão deve ocorrer somente na próxima semana.

A inspeção, que durou cerca de 2 horas, foi conduzida por uma agrônoma da Conmebol. Orientações sobre o cuidado com a grama do Castelão, como o corte e as datas para realizar a ação, foram repassadas durante a vistoria.

"Foi uma visita bem tranquila. Deu orientações de como deveriam cuidar até a data do jogo. Em nenhum momento deu a entender que iria interditar. Tem coisa para melhorar do lado esquerdo da trave, no escanteio. Nada como se dissesse que se não fizer não vai ter jogo. Viu que melhorou em relação à última vez (de vistoria)", afirmou o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto, que esteve presente no Castelão durante a vistoria.