Adversário do Fortaleza, América-MG tem 36,6% de aproveitamento em competições internacionais

O embate diante do Leão será o 21° do clube por torneios da Conmebol. A equipe mineira está disputando uma competição internacional pela 2ª vez na história

Adversário do Fortaleza na quinta-feira, 24, no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o América-MG tem 36,6% de aproveitamento em competições internacionais. O embate diante do Leão será o 21° do clube por torneios da Conmebol.

A equipe mineira está disputando uma competição internacional pela 2ª vez na história. Em 2022, disputou a Taça Libertadores da América, participando dos playofss e da fase de grupos. Foram 10 partidas disputadas, com uma vitória, quatro empates e seis derrotas, com nove gols marcados e 16 sofridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta temporada, participando da Copa Sul-Americana, a equipe tenta chegar à semifinal. São 10 confrontos disputados, com quatro vitórias, três empates e três derrotas, com 22 gols marcados e 15 sofridos. Para chegar às quartas de final, o América-MG eliminou o Colo-Colo (CHI) e o RB Bragantino.