Vojvoda visita criança que desenhou escudo do Fortaleza em prova e viralizou na internet

A pequena Maria Cecília, e sua professora Gemima Lima, pegas de surpresa ao ver o treinador do Leão do Pici na escola. Ele as presenteou com uma camisa oficial autografada

Maria Cecília, de apenas 7 anos, que viralizou nas redes sociais após desenhar o escudo do Fortaleza na resposta de uma questão de uma prova e receber apenas meio-ponto, voltou a ser notícia. Desta vez, a pequena foi surpreendida positivamente por Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, que visitou a criança em sua escola na manhã desta sexta-feira, 11.

O clube do Pici se comoveu com a história e resolveu fazer uma surpresa bastante agradável. Nesta manhã, Vojvoda, acompanhado de funcionários do clube, foi até a escola, localizada no bairro Vicente Pinzon, para visitar, e também presentear, a pequena Maria e sua professora, Gemima Lima, que são torcedoras assíduas do Tricolor.

Ao chegar no local, Vojvoda entregou camisas oficiais do Leão do Pici, autografadas por ele, com os nomes da criança e da educadora. O treinador ainda brincou com os pontos perdidos pela criança na questão da prova e pediu, de forma descontraída, para Gamima dar nota máxima para Maria Cecília. Ela, prontamente atendeu.

Ao Esportes O POVO, Gemima relatou o sentimento que sentiu durante a surpresa proporcionada pelo clube do coração: “Nós duas não sabíamos. Estamos tremendo até agora. Foi emocionante demais. Eu me tremia direto. Cecília se emocionou muito, e eu também. Ele (Vojvoda) foi muito educado e atencioso.”

Relembre a história

A pequena Maria Cecília, de apenas 7 anos de idade, virou notícia na última sexta-feira, 4, após responder a uma questão de prova de uma forma meio inusitada. A professora Germima Lima pediu aos seus alunos que desenhassem algo que remetesse à cidade em que residem — no caso, Fortaleza. A criança, então, desenhou o símbolo do seu clube do coração.