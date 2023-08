Torcida do Santos apoia o time antes do embarque para jogo contra o Fortaleza

O Tricolor do Pici e o Alvinegro Praiano se enfrentam neste domingo, 13, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro

Fortaleza e Santos entram em campo neste domingo, 13, às 18h30min, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro. Antes de viajar à capital cearense, o Alvinegro Praiano teve o apoio em peso do seu torcedor no Aeroporto de Guarulhos

O ato se deu, dentre outros motivos, pela fase atual do clube. Atualmente, a equipe paulista é 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento. Além disso, possui apenas 18 pontos na tabela de classificação. Vale ressaltar que o Santos é um dos quatro times que nunca caíram de divisão - São Paulo, Flamengo e Cuiabá completam a lista.

O desempenho do Peixe fora de casa também é aquém. A última vez que venceu longe da Vila Belmiro foi no dia 14 de maio, quando bateu o Vasco, em São Januário, por 1 a 0, em duelo válido pela Série A.