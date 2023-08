Fortaleza enfrentará o América pela 3ª vez em mata-mata; Leão tem 100% de aproveitamento

O clube mineiro será o adversário do Tricolor do Pici nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto está previsto para o final de agosto

O Fortaleza já sabe quem enfrentará na próxima fase da Copa Sul-Americana. Nas quartas de final da competição da Conmebol, o Leão do Pici irá duelar com o América-MG, que eliminou o RB Bragantino nos pênaltis na noite desta quinta-feira, 10. Esta será a terceira vez que as duas equipes medem forças em um duelo eliminatório.

Nas duas vezes que se enfrentaram em algum “mata-mata”, o time cearense foi quem saiu de campo classificado. O confronto mais recente aconteceu em 2016, quando eles estiveram frente a frente pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo da ida por 1 a 0, mas goleou o Coelho por 4 a 1 na Arena Castelão, e seguiu vivo na competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um fato curioso é que João Ricardo era o goleiro do América-MG naquela oportunidade. Desta vez, o atleta de 34 anos estará do outro lado, defendendo as cores do Leão, contra seu ex-clube.

O outro duelo eliminatório entre os dois times ocorreu no começo deste século, em 2002, quando ainda estavam na Série B. O confronto valia o acesso para a elite do futebol nacional, e o escrete vermelho-azul-e-branco levou a melhor ao empater em 0 a 0 na ida, em Belo Horizonte-MG, e vencer na volta por 2 a 0.

De acordo com a tabela base da Copa Sul-Americana, os duelos entre Fortaleza e América-MG pelas quartas de final da competição estão previstos para as semanas dos dias 21 e 28 de agosto. O detalhamento dos jogos deve sair ainda nesta sexta-feira, 11, no final da tarde. O Tricolor decide em casa por ter feito melhor campanha na fase de grupos.