Fortaleza tem 5ª pior campanha nas últimas 10 partidas da Série A; veja retrospecto

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda recebe o Santos neste domingo, 13, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 19ª rodada, visando voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Oscilando na competição, o Leão do Pici soma quatro derrotas consecutivas para Cuiabá, Palmeiras, RB Bragantino e Goiás, respectivamente.

O retrospecto das últimas 10 partidas da Série A deixa o Fortaleza com a 5ª pior campanha. No período, o time somou 10 pontos, estando à frente de América-MG, Vasco, Santos e Atlético-MG, respectivamente. A equipe tricolor teve três vitórias, um empate e seis derrotas, com aproveitamento de 33,3%.

A queda de produtividade na Série A resultou na perda de posições na tabela de classificação. O último triunfo, conquistado diante do Athletico-PR por 1 a 0, deixou o Fortaleza na 7ª posição. Atualmente, o Leão do Pici ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos.

Diante do Santos, o Fortaleza tem três desfalques: Calebe (trauma no joelho), Pedro Rocha (pós-operatório) e Hércules (pós-operatório). O atacante Guilherme, desfalque contra o Goiás, volta a ficar à disposição de Juan Pablo Vojvoda.



Veja desempenho do Fortaleza nas últimas 10 partidas de Série A