Estatuto da SAF do Fortaleza: saiba quais são os principais trechos e o prazo para emendas

Escudo do Fortaleza na fachada interna no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

II - A formação de atletas profissionais de futebol, nas modalidades feminino e masculino, e a obtenção de receitas decorrentes da transação dos seus direitos desportivos; VI - A gestão e manutenção de centros de treinamento e estádio de futebol, podendo, a seu critério, ceder à terceiros estas atribuições; Vl - A transação, negociação e/ou cessão de direitos referentes a atletas profissionais de futebol;

Vlll - O comércio de materiais esportivos, vestuário e acessórios relacionados ao futebol; IX - A exploração e comercialização de direitos de imagem e transmissão de eventos esportivos relacionados ao futebol, em quaisquer mídias ou plataformas; XII - A manutenção e promoção das tradições e do legado histórico do Fortaleza Esporte Clube, reconhecendo e enaltecendo suas conquistas esportivas, os atletas e membros da comissão técnica que escreveram a sua história, honrando e apoiando o compromisso do Fortaleza Esporte Clube com as questões de natureza social e cultural

Artigo 8º. As seguintes pessoas não poderão ser acionistas do Fortaleza SAF: I - Pessoa, natural ou jurídica, que tenha sido condenada em qualquer instância, ou, no caso de pessoas jurídica, que tenham sócios, acionistas (diretos ou 5 indiretos) e/ou administradores condenados em qualquer instância, II - Pessoa, natural ou jurídica, cuja aquisição de ações do Fortaleza SAF resulte em violação à legislação em vigor [...] que possa resultar em punições ou prejuízos ao Fortaleza SAF;