Fortaleza ressalta tranquilidade com Colo-Colo na Fifa contra Lucero: "Não surpreende"

O Colo-Colo, do Chile, entrou com ação na Fifa contra o jogador Lucero, do Fortaleza, nesta quinta-feira, 20. A informação foi publicada pelo portal chileno En Cancha. O documento, ao qual o veículo teve acesso, aponta que o contrato do argentino não tinha cláusula de saída.

No processo, o time chileno acusa ainda o Leão do Pici de ter induzido o descumprimento do contrato que vencia em dezembro de 2025. Ademais, o clube solicitou quantia de cerca de R$ 10,6 milhões (U$ 2,1 milhões), além de sanção desportiva de quatro a seis meses que proibiria o atacante de disputar jogos.



Diante disso, o Tricolor do Pici emitiu uma nota de posicionamento. Alex Santiago, 2º Vice-Presidente, afirmou que a ação era esperada, mas admitiu surpresa com inclusão do Fortaleza.

Confira a nota na íntegra:

"O Fortaleza Esporte Clube tomou ciência de ação ajuizada pelo clube Colo-Colo-CHI contra o atleta Lucero, perante a FIFA.

Uma situação que, no todo, não surpreende, visto o desgosto com que o clube chileno tratou a saída do jogador.

O atleta exerceu a sua cláusula de saída, fez o pagamento ao seu ex-clube. Todavia, ao que parece, não houve a aceitação dessa situação por sua ex-agremiação.

A frustração desportiva é natural, pois se entende a importância deste atleta, que já tem números relevantes no futebol brasileiro.

É inesperado, apenas, que o Fortaleza tenha sido incluído nesta ação, vez que o clube lidou com atleta livre.

Lucero apresentou a cláusula de saída executada, com comprovante de pagamento feito com recursos próprios ao ex-clube e, portanto, atleta desembaraçado de qualquer vínculo contratual anterior.

O Fortaleza observa sua inclusão na ação com surpresa, mas também com muita tranquilidade. O Clube irá apresentar tecnicamente sua defesa perante a FIFA, sempre com o objetivo de melhor resguardar os direitos da Instituição.

A apresentação de demanda perante um tribunal desportivo é direito que cabe a qualquer clube, assim como também é um direito correspondente o exercício pleno da defesa quando há imputação injusta, que é o que ocorre nesse caso."

