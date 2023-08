Vojvoda reforça confiança em Marinho e prevê mais espaço para Machuca no Fortaleza

Após a derrota do Fortaleza para o Goiás por 1 a 0, na noite do último sábado, 5, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou da fase atual do Leão em entrevista coletiva. Além disso, o comandante tricolor discorreu sobre os atacantes Marinho e Machuca.

Vojvoda comentou sobre a baixa conversão de chances em gols nas partidas mais recentes. Pela Série A, o Leão foi derrotado em seus quatro últimos compromissos, com um gol anotado no período.

“Estamos convertendo poucos gols. Temos jogadores de qualidade para fazer gol, mas não estamos fazendo. Temos que continuar acreditando, trabalhando e procurando soluções”, apontou.

O técnico também comentou sobre dois atacantes que entraram em campo contra os goianos: Marinho e Machuca. O brasileiro, titular na partida, ainda não conseguiu se destacar pelo Tricolor. “Ele tem qualidade e personalidade para superar essas críticas. Tenho homens em campo e confio neles”, disse Vojvoda. Marinho tem cinco jogos pelo Fortaleza e ainda não participou com gols ou assistências.

O recém-contratado Imanol Machuca, que entrou na segunda etapa, ganhará mais chances, de acordo com o treinador. “Machuca vai ter sua oportunidade, hoje (sábado) entrou bem. Se está Marinho no banco, vão pedir Marinho. Se está Lucero no banco, vão pedir Lucero. Eu estou todos os dias com os jogadores”, declarou. Machuca fez seu terceiro jogo pelo Leão diante do Goiás. Em todos, o argentino entrou na segunda etapa.