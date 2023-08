Fortaleza x Libertad: mais de 50 mil torcedores confirmados para duelo no Castelão

O Fortaleza anunciou, na tarde deste domingo, 6, que mais de 50 mil torcedores já confirmaram presença para o jogo contra o Libertad-PAR, na terça-feira, às 19 horas, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segundo o clube, 28.783 sócios-torcedores realizaram check-in, enquanto que 21.444 ingressos já foram vendidos.

Para fazer o check-in, é necessário que o sócio-torcedor acesse o site sociofortaleza.com.br. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15,00, no Leão Tickets ou nas lojas físicas do clube. No dia da partida, entradas não serão vendidas na Arena Castelão, apenas nos pontos já mencionados.

Veja os valores dos ingressos:

Superior Sul: R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)



Superior Central: R$ 25,00 e R$ 50,00



Superior Norte (visitante): R$ 20,00 e R$ 40,00



Inferior Sul: R$ 15,00 e R$ 30,00



Bossa Nova: R$ 55,00 e R$ 110,00



Inferior Norte: R$ 15,00 e R$ 30,00



Especial: R$ 40,00 e R$ 80,00



Premium: R$ 100,00 e R$ 200,00



O Tricolor tem também o Cartão de Gratuidade Clube da Garotada, voltado à entrada gratuita de crianças com até 11 anos. A medida vale para todos os torcedores, mesmo que não sejam sócios. É possível realizar o cadastro e a emissão das carteirinhas nas Lojas do Pici ou Conceito, na Aldeota.

No jogo de ida, no Paraguai, o Fortaleza venceu por 1 a 0, com gol de José Welison. Um empate é suficiente para que o time avance às quartas do torneio internacional.