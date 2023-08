Pedro Augusto acentua otimismo em recuperação do Fortaleza na Série A após derrotas

A derrota por 1 a 0 diante do Goiás neste sábado, 5, aumenta o número de jogos recentes em que o Fortaleza não venceu na Série A 2023. Apesar do novo revés no Brasileirão, o volante Pedro Augusto demonstrou otimismo em uma remontada do Tricolor na competição após a partida.

"As vitórias vão vir. Nosso grupo é muito bom, a gente trabalha muito bem. Ocasionalmente acontecem algumas coisas que atrapalham a gente a alcançar o nosso maior objetivo, mas isso não vai abalar nossa confiança, nosso método de trabalho e tenho certeza que as vitórias vão voltar", acentuou o jogador.

O Leão volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 13, quando enfrenta o Santos na Arena Castelão. Antes disso, a equipe comandada por Vojvoda recebe o Libertad, pela partida de volta da Copa Sul-Americana.