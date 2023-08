Fortaleza não sofria quatro derrotas seguidas na Série A desde novembro de 2020

Na noite deste sábado, 5, o Fortaleza voltou a ser derrotado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, o Leão do Pici foi superado pelo Goiás por 1 a 0 e amargou sua quarta derrota consecutiva na competição nacional.

A marca negativa não acontecia desde novembro de 2020. Naquela sequência, o Tricolor acumulou derrotas para Fluminense, Athletico Paranaense, Bahia e São Paulo. Agora, foi batido por Cuiabá, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Goiás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time tricolor poderá tentar reverter a situação já no próximo domingo, 13. Na Arena Castelão, o Tricolor de Aço receberá o Santos, em jogo da 19ª rodada, buscando encerrar o jejum de vitórias. As equipes se enfrentarão às 18h30min.

Leia Mais Fortaleza perde para o Goiás com gol contra e amarga 4ª derrota seguida na Série A

Remake de 2018 e alusão ao penta: Fortaleza divulga nova camisa; veja fotos

Criança viraliza após desenhar símbolo do Fortaleza em questão de prova; professora explica

Antes, o Fortaleza ainda encara o Libertad, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, 8. O duelo ocorrerá em solo cearense, às 19 horas e definirá quem vai avançar para as quartas de final do torneio. No jogo de ida, o Leão venceu por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate.