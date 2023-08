Fortaleza perde para o Goiás com gol contra e amarga 4ª derrota seguida na Série A

Em jogo disputado em Goiânia, o Tricolor do Pici foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás e chega ao quarto revés consecutivo na Série A do Brasileirão

O Fortaleza voltou a decepcionar o seu torcedor na noite deste sábado, 5. Em jogo disputado em Goiânia, o Tricolor do Pici foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás e chega ao quarto revés consecutivo na Série A do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Tobias Figueiredo, contra.

Com o resultado, o Leão cai para a 12ª posição na tabela de classificação, com 23 pontos. Agora, enfrentará o Libertad, na terça-feira, 8, em jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. Pela Série A, o time tricolor volta a campo no domingo, 13, diante do Santos, na Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

A primeira etapa da partida foi de poucas emoções. Nos primeiros minutos, o time do Centro-Oeste até ensaiou uma pressão, mas não obteve sucesso e o Leão do Pici controlou a posse de bola. No entanto, mesmo com maior domínio, o time tricolor sofreu com a falta de agressividade.

Com um Goiás bem postado defensivamente, a equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrentou dificuldade para chegar no último terço do campo e pouco ofereceu perigo durante todo o primeiro tempo. A chance mais clara de gol na primeira etapa foi criada pelo time esmeraldino aos 31 minutos. No lance, Hugo chutou de fora da área e João Ricardo, bem posicionado, defendeu sem dificuldade.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza tentou mudar sua postura, mas logo aos sete minutos sofreu um gol contra. Na ocasião, o zagueiro Tobias Figueiredo tentou se esticar para cortar a bola mas acabou marcando contra as próprias redes.

Depois, o Goiás ainda ampliou o placar com Allano, mas o atacante do Goiás estava impedindo no lance. O tento anulado aumentou o ímpeto tricolor, que apostou em peças que saíram do banco de reservas: Machuca, Galhardo, Lucero e Crispim.