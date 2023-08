Fortaleza marcou um gol nas últimas quatro partidas pela Série A

Equipe perdeu os últimos quatro jogos disputados no torneio nacional e está em 12º lugar. São 17 gols anotados em 18 partidas

O Fortaleza foi superado pelo Goiás-GO por 1 a 0 neste sábado, 5, fora de casa. Com o resultado, o Tricolor chegou a quatro derrotas seguidas na Série A, o que não acontecia desde novembro de 2020. O time marcou apenas um gol na sequência negativa, que veio contra o Palmeiras-SP.

Observando os números de cada embate, nota-se que a equipe do Pici finalizou bastante nesses jogos, mas só converteu uma chance quando Lucero cobrou pênalti. Foram 54 conclusões no total: 20 em direção ao gol, 18 para fora e 16 travadas pelo adversário. Os dados são do site Sofascore.

Contra o Cuiabá-MT, na Arena Castelão, o Fortaleza finalizou 21 vezes, com seis em direção ao gol. Foram três acertos na trave, sem balançar as redes. O adversário venceu por 1 a 0, com falha de João Ricardo.

Na partida seguinte, o Leão visitou o Palmeiras e concluiu 11 vezes, sendo seis rumo ao gol. Lucero converteu a penalidade máxima que igualou o marcador, no fim da primeira etapa. No segundo tempo, os paulistas marcaram mais dois tentos e saíram com o triunfo.

Contra o RB Bragantino, em casa, o clube do Pici registrou dez finalizações e acertou duas no gol, sem converter nenhuma. A equipe perdeu três grandes chances e foi derrotada por 3 a 0.

A quarta derrota foi contra o Goiás, na noite deste sábado. O Tricolor anotou 12 finalizações, com seis na direção da meta adversária. O Goiás quase fez um gol contra, mas o lance parou na trave. No fim, os goianos triunfaram por 1 a 0.