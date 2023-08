Vojvoda admite que sequência negativa do Fortaleza liga alerta para decisão contra o Libertad

Após a derrota para o Goiás neste sábado, 5, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva e admitiu que a sequência negativa de quatro derrotas na Série A "liga" um alerta ao time tricolor para o jogo diante do Libertad, pela Sul-Americana.

"Sim, estamos alertas. Sabemos que é uma fase muito complicada contra um adversário que tem um bom jogo em todos os aspectos. Eles conhecem competição internacional. Essa fase ainda está por definir. Temos que ter muita concentração", disse.

O Leão do Pici vai encarar o time paraguaio nesta terça-feira, 8, em jogo de volta das oitavas de final da Sula. Na ida, a equipe venceu por 1 a 0 e, por isso, tem vantagem do empate na decisão, que será disputada no Castelão.

Ainda sobre o revés para o Goiás, Vojvoda analisou a baixa produção ofensiva da equipe, que marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos do Brasileirão.

"Tivemos posse de bola, mas faltou força no ataque, finalizações com contundência. Não sei se isso influencia, mas são quatro partidas sem conseguir pontuar. Enquanto ao funcionamento, foi bom, mas falta finalizar e converter. Estamos convertendo poucos gols. Temos jogadores de qualidade para fazer gol, mas não estamos fazendo. Temos que continuar acreditando, trabalhando e procurando soluções."