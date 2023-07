Fortaleza gastou mais de R$ 37 milhões em reforços em 2023; veja ranking

Imanol Machuca, ex-Unión (ARG), custou mais de R$ 11 milhões aos cofres do Leão do Pici

O Fortaleza acertou a contratação do ponta-esquerda Imanol Machuca, ex-Unión (ARG), por US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 11,7 milhões). A chegada do argentino, de 23 anos, fez o Leão do Pici ultrapassar a marca dos 37 milhões de reais (R$ 37,7 milhões) gastos com reforços na temporada. A lista contempla 10 das 18 contratações visando 2023.

Antes da chegada de Machuca, o Tricolor havia gastado cerca de R$ 26 milhões. Quem liderava o ranking era o meia-atacante Calebe, que custou R$ 6 milhões. Os atacantes Juan Martín Lucero, por R$ 4,7 milhões, e Júnior Santos, por R$ 3,6 milhões, completavam o TOP-3 de compras do clube no ano.

Além dos citados, o Fortaleza desembolsou quantias para a contratação dos laterais Dudu e Bruno Pacheco, do zagueiro Bernardo Schappo, do meio-campista Kauan e do atacante Marinho. A cúpula tricolor também pagou para adquirir 80% dos direitos econômicos de Tomás Pochettino, mas o valor não foi revelado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acerto com Imanol Machuca coloca o argentino como maior contratação da história do Fortaleza, superando a aquisição de Calebe, e do futebol cearense, além de transformá-lo na 2ª maior compra do Nordeste, atrás apenas do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, do Bahia, que custou R$ 18 milhões.

Leia Mais Titi mostra preocupação com violência no futebol e cita caso Luan

Titi convoca torcida do Fortaleza e projeta sequência decisiva: "Nos preparamos muito"

Galhardo e Pikachu, do Fortaleza, participam de Sopão Solidário na Praça do Ferreira

Projeção no orçamento para 2023

O gasto do Fortaleza com contratações em 2023 superou o projetado no Orçamento Anual do clube. Na previsão publicada em 20 de dezembro de 2022, na aba de transparência do clube, a equipe cearense projetava um gasto de R$ 20 milhões. Deste valor, R$ 10 milhões seriam para aquisição de direitos ecônomicos, R$ 5 milhões para luvas e R$ 5 milhões para intermediações de jogadores (empresários).

O aumento nos valores projetados se dá pela venda do atacante Moisés. Negociado com o Cruz Azul por R$ 24,5 milhões, a equipe estimava, no orçamento, R$ 17 milhões com negociações envolvendo ativos do Fortaleza.

Veja ranking de maiores contratações do Fortaleza em 2023