Galhardo e Pikachu, do Fortaleza, participam de Sopão Solidário na Praça do Ferreira

O atacante Thiago Galhardo, em parceria com o ala-direito Yago Pikachu e o Bem Tricolor, instituição sem fins lucrativos ligada ao Fortaleza Esporte Clube, realizaram na noite desta quarta-feira, 26, um Sopão Solidário, na Praça do Ferreira. A iniciativa impactou, em média, 200 pessoas em situação de rua na capital cearense, entre homens, mulheres e crianças, com distribuição de 200 sopas, 200 pães, 150 águas e 1.100 mini coxinhas.



Idealizador do Sopão Solidário, Galhardo chegou à Praça do Ferreira vestido de Juba, mascote do clube cearense, e, após tirar a fantasia, interagiu com os presentes no local. Durante a participação, emocionou-se e recebeu bolo para comemorar o aniversário de 34 anos, celebrado no dia 20 de julho (quinta-feira), além de posar para fotos.

Em contato com o Esportes O POVO, Thiago Fujita, presidente do Bem Tricolor, explicou a ação desenvolvida em parceria com o atacante do Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele (Thiago Galhardo) é um dos Amigos do Bem, pessoas que se associam ao Bem Tricolor e contribuem financeiramente e com o trabalho. O Thiago fez aniversário semana passada e havia pedido para que pudéssemos fazer uma ação, com a presença dele, diretamente nas ruas. Escolhemos a Praça do Ferreira. O Thiago já faz isso há cinco anos nos aniversários dele. E agora com o Bem Tricolor, quis fazer junto da gente. Convidamos o Thiago (Galhardo), que já conhece e acompanha nosso trabalho, e ele convidou o Pikachu. Foi uma ação desenvolvida em parceria com o Thiago Galhardo. Normalmente, toda semana distribuímos sopas para instituições e para pessoas em situação de rua. E nessa ação, nós fizemos um 'upgrade'. Fizemos um aumento na quantidade de alimentos, sopas”, disse.



Leia Mais Fortaleza aguarda documentações de Machuca para oficializar contratação

Fortaleza renova contrato com Emanuel Brítez até o fim de 2025

Fortaleza chega a 18 contratações na temporada e 44% dos reforços vieram do exterior

Para a realização do Sopão Solidário, o Bem Tricolor contou com a presença de 30 voluntários presentes na Praça do Ferreira, além do Juba. Criado em 2021, a associação é responsável pela responsabilidade social do Fortaleza, contando com mais de 200 associados.