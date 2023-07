Titi convoca torcida do Fortaleza e projeta sequência decisiva: "Nos preparamos muito"

O zagueiro Titi, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 27, no Pici. Na oportunidade, o experiente defensor projetou a sequência de jogos que o time vai enfrentar nas próximas semanas. Nos próximos 16 dias, o Leão terá dois duelos decisivos pela Copa Sul-Americana e mais três jogos pelo Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que temos uma sequência de jogos importantes pela frente, nos preparamos muito para chegar nesse momento da temporada, com jogos grandes. Temos no sábado um jogo muito importante para aquilo que a gente quer no Campeonato Brasileiro", disse.



A primeira partida da maratona será já neste sábado, 29, contra o Red Bull Bragantino, no Castelão. O Tricolor precisa pontuar para voltar a brigar na parte de cima da tabela e, por isso, Titi aproveitou para convocar a torcida para o jogo.

"Como o Vojvoda sempre diz, o próximo jogo sempre é o mais importante. Precisamos muito do apoio do nosso torcedor para que a gente possa voltar a vencer. Precisamos continuar brigando na parte de cima da tabela. Precisamos pontuar. Será um jogo muito difícil."