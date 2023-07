Titi mostra preocupação com violência no futebol e cita caso Luan

Zagueiro do Fortaleza revelou em coletiva nesta quinta, 27, que a grande preocupação dos atletas no Brasil é a violência, e não a arbitragem ou estado dos gramados

O futebol brasileiro vem sofrendo com episódios de violência entre torcedores e contra jogadores nos últimos meses. Diante do cenário, o zagueiro Titi, do Fortaleza, revelou, em coletiva nesta quinta, 27, que a grande preocupação dos atletas no Brasil é a violência, e não a arbitragem ou estado dos gramados. Em sua fala, o defensor usou o caso Luan como exemplo.

"A nossa grande preocupação no futebol é a violência. Em todos os lugares a gente vê violência, como o caso do Luan. Fiquei tão feliz agora vendo a recepção dele no Grêmio, tão calorosa. O futebol sempre levou uma mensagem para dentro dos lares, é um meio de socialização", comentou.

Luan, citado na reflexão, foi agredido por um grupo de torcedores do Corinthians neste mês em um motel localizado em São Paulo. Após o episódio, o jogador deixou o clube e foi anunciado pelo Grêmio, seu ex-time. Na recepção, ele foi acolhido pela torcida gremista, que o enalteceu.

"Você vê briga de torcida dentro e fora do campo, atletas sendo agredidos no seu trabalho. Quando a gente vê violência, a gente fica se perguntando se o futebol é realmente um ambiente familiar. Isso é um ponto que nos deixa tristes. Até quando vamos conviver com isso?", questionou Titi.



Próximos compromissos

O zagueiro do Leão do Pici ainda aproveitou a coletiva nesta quinta, 27, para projetar os próximos jogos do time. Neste sábado, 29, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino, pela Série A. Na próxima terça-feira, 1º, é a vez de visitar o Libertad, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

"Não adianta a gente pensar no jogo de terça antes de jogar no sábado. A gente fazendo um grande jogo no sábado servirá de referência para no jogo de terça a gente conseguir trazer a vantagem para Fortaleza."