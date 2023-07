"Sonho está vivo", diz Caio Alexandre sobre possível título da Sul-Americana pelo Fortaleza

Após se classificar sendo o líder do Grupo H, o Tricolor do Pici aguarda o adversário das oitavas de final. Na próxima fase, enfrentará o vencedor do confronto Libertad-PAR x Tigre-ARG

Peça fundamental do Fortaleza, o volante Caio Alexandre concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 13. Na oportunidade, o camisa 8 tricolor comentou sobre a possibilidade de conquistar a Copa Sul-Americana pelo Leão.

"A gente sonha com isso todos os dias. Trabalhamos pensando no próximo adversário, óbvio, mas a gente sabe que esse sonho está vivo. Temos possibilidades. Vamos enfrentar equipes difíceis, teremos um confronto diante de Libertad ou Tigre, mas a decisão é em casa, ao lado do nosso torcedor, onde a gente é muito forte", comentou.



Após se classificar sendo o líder do Grupo H, o Tricolor do Pici aguarda o adversário das oitavas de final. Na próxima fase, enfrentará o vencedor do confronto Libertad-PAR x Tigre-ARG. Independentemente do oponente, o time tricolor decidirá o duelo em casa.

"Esse sonho está vivo sim, seria importante não só para o torcedor, mas para todos nós jogadores. Temos essa fome, vontade de vencer essa competição. Em mata-mata o Fortaleza é muito forte."