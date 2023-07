Serviços Contábeis: Fenacon reunirá setor empresarial do Brasil em Fortaleza

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) realizou, nessa quarta-feira, 19, o lançamento da 20ª Convenção da Fenacom e da 17ª Convenção Regional do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) em Fortaleza.

O evento, considerado o maior no setor empresarial e de serviços, tem como tema “ Conexão Global, o futuro é agora” e se realizará no Centro de Eventos do Ceará entre os dias 15 e 17 de novembro. A programação inclui momentos para networking, feira de negócios, participação de grandes profissionais e marcas presentes, além de palestras sobre inovação no mundo dos negócios.

A Convenção espera um público de aproximadamente três mil pessoas para a feira de negócios, palco de oportunidades de network e discussões. “Nossa expectativa é reunir um grande público para este evento que está sendo preparado com muito carinho”, destaca Fellipe Guerra, presidente do CRCCE.

Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Ceará (Sescap/CE), ressaltou que a programação ultrapassa o conteúdo técnico e de gestão, colaborando para que o presente se sinta menos preso a um único padrão de pensamento.

O presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, expressou sua gratidão à união das instituições que colaboraram para a realização do evento. “É a união de trabalhos para trazer um dos maiores eventos do País para Fortaleza, uma terra de empreendedores e que abriga gestores renomados”, disse.

“O Ceará tem muito a mostrar. Teremos no evento presença de representantes de todo o País, além de convidados do exterior. Uma oportunidade única de mostrar o que somos”, finalizou.

Na ocasião, o diretor Social e de Eventos da Fenacon, Tiago de Boni, comentou sobre a importância da Convenção. “Será o maior evento do setor de serviços do Brasil. Estamos unindo forças para juntos conseguirmos fazer um grande evento em Fortaleza ao lado do CRCCE. Empresários de todo o mundo estarão presentes. Será um evento grandioso e irá impactar positivamente na economia da Cidade ao longo da sua execução”, frisou.

Entre os presentes no lançamento, estavam José Donizete Valentina, representante do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Maria Clara Bugarim, presidente do Comitê de Integração Latino-Europa-América; Priscila Costa, deputada federal e o vereador Júlio Brizzi. No coquetel, estiveram presentes vice-presidente Institucional da Fenacon, Reynaldo Lima Jnr., e o presidente do Sescap Sergipe, Francinaldo Rodrigues.