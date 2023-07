Novos reforços podem energizar Fortaleza no restante da temporada

Com a abertura da janela de transferências nesta segunda-feira, 3, os contratados pelo clube podem ser essenciais para os objetivos do Tricolor do Pici em 2023

Está chegando o momento que vinha sendo aguardado por boa parte dos torcedores brasileiros: abertura da janela de transferências. O Fortaleza, especificamente, espera de forma ansiosa, por esse período. Afinal, a partir desta segunda-feira, 3, o clube já vai poder regularizar seu novo reforço, Marinho, que pode dar uma nova “cara” ao ataque - já eficiente - do Leão. A estreia, aliás, já pode acontecer no próximo domingo, 9, às 18h30min, na Arena Castelão, diante do Athletico Paranaense.

Com 88 gols em 2023, o Tricolor do Pici tem o segundo melhor setor ofensivo do Brasil, atrás apenas do Sport. Porém, teve uma perda significativa: Moisés. O jogador era peça fundamental sendo imprescindível na transição defesa-ataque, possuindo fortes características de finalização e, principalmente, velocidade. São justamente nesses pontos que Marinho será importante.

Durante toda a carreira, o atleta se caracterizou por possuir esses atributos. A sua última passagem pelo Flamengo não foi da forma que o próprio esperava. Porém, em 2020, o alagoano viveu seu ápice. Com a camisa do Santos, Marinho foi finalista da Libertadores e acabou sendo eleito o Rei da América - prêmio dado ao melhor jogador do continente -. Em 45 jogos, 24 gols marcados e oito assistências.

São números parecidos com esses que os adeptos do Fortaleza esperam de Marinho, que chega com status de principal aquisição - até agora - da agremiação cearense. Outro nome que deve chegar nos próximos dias no Centro de Excelência Alcides Santos é o lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar.

Revelado no Colón, local que foi campeão argentino de 2020-21, logo o futebolista se transferiu para o Ibiza, da Segunda Divisão da Espanha. Em terras espanholas, terminou não possuindo o mesmo desempenho. No entanto, a vinda de Escobar é necessária para preencher uma lacuna. Para a posição, o escrete vermelho-azul-e-branco está bem servido com Bruno Pacheco, titular absoluto e incontestável.

Entretanto, em duelos que o camisa seis não está disponível, a segurança que é passada, acaba caindo. Lucas Esteves não se adaptou no tricolor cearense e teve poucas oportunidades com Juan Pablo Vojvoda. Outro que por vezes é escolhido para suprir a ausência de Pacheco é Lucas Crispim, essencialmente meia, mas com o comandante argentino, teve sua melhor fase como ala-esquerdo.

Nesse sentido, Escobar dará características de jogo diferente do que o habitual e pode construir, de fato, uma disputa por vaga nos onze iniciais. Importante ressaltar que mais acertos devem acontecer no Pici até o encerramento da janela, que será apenas no mês de agosto. O clube disputa duas competições: Série A e Copa Sul-Americana. No campeonato nacional, briga por vaga no G-6, enquanto no torneio internacional promete ir forte na disputa pela taça.

Na última rodada do Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, pela 13ª rodada do certame. Essa foi a última partida sem os futebolistas recém-chegados.