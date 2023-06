Fortaleza oficializa a contratação do atacante Marinho, ex-Flamengo

O Tricolor negociava com Marinho desde o dia 30 de maio e concluiu a contratação após o atacante rescindir com o Flamengo na última segunda-feira, 19. No Pici, o jogador de 33 anos deve receber em torno de R$ 500 mil mensais

Após mais de 20 dias de negociação, o Fortaleza fechou acordo com Marinho e oficializou a contratação do atacante, que chega ao clube envolto de expectativa. O anúncio aconteceu nesta terça-feira, 20, e confirmou que o vínculo do jogador com o Leão será até o final da temporada de 2025, ou seja, dois anos e meio de contrato.

Marinho ficou com caminho livre na última segunda-feira, 19, quando efetuou seu desligamento do Flamengo por meio de uma rescisão amigável. As conversas com a diretoria do Fortaleza, entretanto, já estavam alinhadas há semanas e contou com uma reunião no Rio de Janeiro entre as partes.

Havia, em Marinho, o desejo de atuar no exterior, mas a escolha final foi de permanecer no futebol brasileiro, cenário em que o Fortaleza era, para o atacante, a prioridade de escolha. Anteriormente, Bahia, do Grupo City, e o São Paulo, tentaram a contratação do atleta de 33 anos, mas sem sucesso.

É a segunda passagem de Marinho pelo futebol cearense. Em 2015, o atacante defendeu as cores do Ceará, clube pelo qual conquistou a Copa do Nordeste. Destaque absoluto do Vovô naquele ano, o jogador chamou atenção do Cruzeiro e deixou o Alvinegro no primeiro turno da Série B.

O Fortaleza será o quarto time profissional de Marinho no Nordeste. Antes do Tricolor do Pici, o atacante atuou também pelo Náutico (2014) e Vitória (2016), além do já citado Ceará (2015).

A melhor fase da carreira de Marinho aconteceu em 2020, pelo Santos, onde foi titular absoluto e principal protagonista da campanha que levou o Peixe à final da Copa Libertadores. Ao todo, foram 24 gols marcados e oito assistências em 43 jogos ao longo do ano.

Passagem apagada pelo Flamengo



Pelo clube carioca, Marinho participou de 59 jogos, marcou seis gols marcados e deu nove assistências. Desde janeiro de 2022 no Rio, ele não conseguiu desempenhar o futebol dos tempos de Santos e viveu altos e baixos com a camisa rubro-negra.



Neste ano, foram apenas 16 partidas, sendo titular em cinco. Além disso, Marinho ainda não marcou nenhum gol. Recentemente, foi afastado após um ato de indisciplina e perdeu ainda mais espaço no time. A última vez em que ele esteve em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, no dia 7 de maio, pela Série A.