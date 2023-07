Tinga sai machucado e preocupa para os próximos jogos do Fortaleza

O ídolo do Pici saiu lesionado na etapa final do confronto contra os cariocas e virou preocupação para a sequência de duelos na temporada.

Além da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, o Fortaleza teve outro fator para lamentar na noite deste sábado, 1, no Maracanã. O lateral-direito e capitão tricolor, Tinga, saiu machucado aos 23 minutos do segundo tempo, dando lugar a Dudu.

O clube, através da assessoria, divulgou a situação do atleta. De acordo com a nota, o camisa dois foi substituído após sentir um desconforto no músculo anterior da coxa direita. No entanto, já está sendo observado pelo Departamento Médico do Leão.

Com isso, o atleta pode virar desfalque para Vojvoda nos próximos compromissos, dentre eles, o da próxima rodada da Série A do Brasileiro, contra o Athletico Paranaense, na Arena Castelão, no domingo, 9, às 18h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Diante do Flamengo, Fortaleza amarga primeira derrota pós-Data Fifa

Ceará e Fortaleza assinam contrato e receberão, juntos, R$ 242 milhões de fundo da LFF

A caminho do Fortaleza, lateral Gonzalo Escobar se despede do UD Ibiza

Em 2023, Tinga possui 32 jogos, um gol e duas assistências.