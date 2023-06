A caminho do Fortaleza, lateral Gonzalo Escobar se despede do UD Ibiza

O lateral-esquerdo argentino está próximo de ser anunciado pelo Leão do Pici. Ele utilizou o Instagram para se despedir do seu atual clube, o UD Ibiza, da Espanha

O Fortaleza está próximo de oficializar mais uma contratação na janela de transferências do meio de ano. Trata-se do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que se despediu do seu atual clube, o UD Ibiza, da Espanha, na manhã desta sexta-feira, 30, através do Instagram.

“Só tenho palavras de agradecimento ao clube, aos meus companheiros, à comissão técnica, aos funcionários, a todos os colaboradores do clube, que nestes dois anos me fizeram sentir em casa. Obrigado aos torcedores por se juntarem a nós durante toda a temporada. Obrigado por tudo UD Ibiza, levo as melhores lembranças comigo”, disse o jogador.

Sobre o assunto Fortaleza termina 1ª fase da Sul-Americana com a 3ª melhor campanha geral

Fortaleza acerta a contratação do volante venezuelano Kervin Andrade; veja detalhes

Brítez, do Fortaleza, retorna de suspensão e ficará à disposição contra o Flamengo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gonzalo Escobar (@gonzaescobar31)

A equipe cearense aguarda o fim do contrato do atleta com o clube espanhol, que se encerra nesta sexta-feira, 30, para realizar o anúncio oficial da contratação. A tendência é que isso aconteça já neste sábado, 1º de julho, apurou o Esportes O POVO.

Escobar chega ao Tricolor do Pici para ser reserva imediato de Bruno Pacheco. O atual dono do posto é Lucas Esteves, mas o atleta recebeu poucas oportunidades durante o ano e pode se transferir para o futebol europeu.

Carreira de Gonzalo Escobar

Gonzalo está no UD Ibiza desde 2021 e nesta temporada atuou em 24 jogos, sendo titular em 17. O Ibiza, porém, não foi bem no Campeonato Espanhol da segunda divisão e acabou sendo rebaixado no certame.

Além do clube espanhol, o lateral-esquerdo de 26 anos tem passagens por outros dois times, ambos da Argentina. Formado nas categorias de base do Temperley, o atleta ascendeu ao time profissional em 2016 e permaneceu na equipe até 2018, ano em que se transferiu para o Colón. Pelo “Sabaleros”, Gonzalo atuou por quatro temporadas.