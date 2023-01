Fortaleza anuncia a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves

Vinculado ao Palmeiras, jogador chega ao Leão do Pici por empréstimo até o fim de 2023 com opção de compra

O Fortaleza oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023 nesta terça-feira, 3. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Esteves, pertencente ao Palmeiras. O vínculo entre o jogador e o Tricolor é de empréstimo até 31 de dezembro de 2023 com opção de compra ao final do contrato.

Esteves chega para reforçar o lado esquerdo da defesa tricolor. No setor, ele disputará vaga com Bruno Pacheco, recém-chegado ao Leão.

O jovem lateral estava no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, entre 2021 e 2022, cedido pelo Palmeiras. Na primeira temporada, Lucas atuou 14 vezes e marcou um gol. No calendário mais recente, disputou 32 jogos, anotou um tento e deu também uma assistência. O camisa 66 foi eleito a revelação da temporada na MLS, a principal liga do futebol norte-americano.

Mercado da bola no Leão

Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Christian Bernardi e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

