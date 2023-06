Lucero celebra triunfo do Fortaleza diante do Cruzeiro, pela Série A

Atacante argentino foi autor do gol que selou a vitória tricolor por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 21, no Mineirão

Após a vitória do Fortaleza diante do Cruzeiro pela Série A, o atacante Lucero celebrou os três pontos somados e o gol marcado. O argentino foi autor do tento tricolor no triunfo por 1 a 0 desta quarta-feira, 21, no Mineirão.

"Muito feliz pelo gol e pela vitória. Comemorei com os companheiros pois viemos de uma derrota e somos um time que luta na parte de cima (da tabela). Nos exigimos muito lá na frente e foi importante voltar a vencer hoje", falou ele após o embate.

Este resultado deixa o Leão com 17 pontos no certame. O próximo compromisso da equipe do Pici será no sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, contra o Atlético Mineiro.

