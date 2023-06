Fortaleza: Benevenuto vira alvo no mercado e recebe sondagens do exterior

Equipes da Espanha e da Arábia Saudita consultaram a situação do zagueiro de 27 anos no Tricolor, com o qual tem contrato até o final de 2026

Nome assíduo no sistema defensivo do Fortaleza desde 2021, Marcelo Benevenuto está valorizado no mercado da bola. O Esportes O POVO apurou que o zagueiro de 27 anos tem sido alvo de sondagens do exterior e, mais recentemente, entrou na mira de equipes da Espanha e da Arábia Saudita.

O camisa 5 tem contrato até o final de 2026 com o Tricolor, que pagou R$ 4,5 milhões ao Botafogo para adquirir 55% dos direitos econômicos do jogador. As consultas de outros clubes são consideradas normais neste momento do mercado, pela proximidade da abertura das janelas de transferências. Inicialmente, nem Fortaleza nem Benevenuto pensam em uma saída.

Cria do Resende, o defensor iniciou a carreira profissional no Botafogo, onde jogou por cerca de cinco temporadas. Em 2021, foi emprestado ao Leão e não demorou a assumir papel de destaque no 3-5-2 de Juan Pablo Vojvoda, ao lado de Tinga e Titi: disputou 43 jogos e marcou quatro gols. Benevenuto nunca escondeu a felicidade com a camisa tricolor e foi adquirido em definitivo ao final daquele ano.

Em 2022, seguiu como titular absoluto em boa parte da temporada: fez 60 partidas e deu duas assistências para os companheiros. Já neste ano, o camisa 5 entrou em campo em 23 oportunidades e balançou as redes uma vez. A mudança de esquema tático e as oscilações de desempenho o levaram para o banco de reservas, mas sem perder espaço no elenco.

Além de Benevenuto, o Fortaleza conta com Brítez, Bernardo Schappo, Ceballos e Titi como zagueiros no elenco, além do polivalente lateral-direito Tinga.

Fortaleza no mercado da bola

O Fortaleza se movimenta no mercado da bola à procura de reforços para o restante da temporada 2023, em que disputará o mata-mata da Copa Sul-Americana e a sequência do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem acerto encaminhado com o lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar e negocia a contratação do atacante Marinho, do Flamengo.

A diretoria do Leão busca reforços para outros setores também. O experiente volante Kevin Strootman, que já defendeu a seleção da Holanda, foi oferecido ao clube.