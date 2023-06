"Motor" do Fortaleza, Caio Alexandre é o 3º atleta da Série A com maior taxa de acerto no passe

O volante do Leão divide o posto com outros dois atletas do Brasileirão: Thiago Maia, do Flamengo, e Gabriel Neves, do São Paulo. André, do Fluminense, é quem lidera o ranking

Pilar do setor de meio-campo da equipe comandada por Vojvoda, Caio Alexandre tem sido um dos principais destaques do Fortaleza na temporada e seus números individuais vem chamando a atenção na Série A do Campeonato Brasileiro.

Responsável por articular jogadas entre o campo de defesa e ataque, o volante do Tricolor do Pici tem sido muito efetivo em um fundamento importante para a função que exerce: a taxa de acerto nos passes.

De acordo com o Sofascore, site de estatística de futebol, Caio Alexandre possui 91% de acerto nos passes, figurando como o terceiro melhor do quesito entre todos os jogadores da Série A. Em média, Caio Alexandre acerta 54 passes por jogo do Tricolor no Brasileirão.

O volante do Leão divide a posição com outros dois atletas que também aparecem com o mesmo percentual, Thiago Maia, do Flamengo, e Gabriel Neves, do São Paulo. O topo do ranking é liderado por André, do Fluminense, que totaliza 94% de precisão, seguido pelo zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, com 92%.

Volantes com maior taxa de acerto nos passes:

André (Fluminense) - 94%



Léo Pereira (Flamengo) - 92%



Caio Alexandre (Fortaleza) - 91%



Thiago Maia (Flamengo) - 91%



Gabriel Neves (São Paulo) - 91%



Fonte: Footstats