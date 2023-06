Ex-seleção da Holanda, volante Strootman é oferecido ao Fortaleza no mercado da bola

Meio-campista de 33 anos, que já defendeu PSV, Roma e Olympique de Marseille, está livre após saída do Genoa-ITA e teve nome sugerido ao Leão do Pici

A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta daqui a exatas duas semanas, no dia 3 de julho, e o mercado da bola já vive momento de efervescência. Em meio busca por reforços, o Fortaleza também é um destino desejado pelos jogadores: o Esportes O POVO apurou que o experiente volante holandês Kevin Strootman, que já defendeu a seleção nacional, foi oferecido ao clube do Pici.

Revelado pelo Sparta Rotterdam, Strootman defendeu clubes importantes como PSV, também da Holanda (duas temporadas); Roma, da Itália (cinco temporadas); e Olympique de Marseille, da França (três temporadas). Por estas equipes, o meio-campista disputou Liga dos Campeões e Liga Europa e também acumulou alguns vice-campeonatos.

Ao longo da carreira, o volante de 33 anos sofreu com algumas lesões, principalmente no joelho. Na temporada mais recente, que se encerrou em maio, o holandês participou da campanha do retorno do Genoa à Série A nacional: disputou 31 jogos e marcou dois gols. O vínculo com a equipe de Genova se encerrou, o que abre a possibilidade de uma transferência, apesar de os italianos terem interesse na renovação.

O nome do jogador europeu foi sugerido à diretoria tricolor nos últimos dias. Strootman é agenciado pela Sports Entertainment Group, empresa que também cuida das carreiras de ex-jogadores do Leão, como o zagueiro colombiano Juan Quintero e o atacante Felipe Pires, além do defensor Bernardo Schappo, que integra o elenco de Juan Pablo Vojvoda atualmente.

Experiência na seleção da Holanda

Entre 2011 e 2020, Strootman também defendeu a seleção nacional, entre amistosos, eliminatórias de Copa do Mundo, eliminatórias da Eurocopa e Liga das Nações, além de ter sido convocado para a Euro de 2012. No total, disputou 46 jogos pela Holanda e anotou três gols. O volante foi titular da Laranja Mecânica em 38 ocasiões.

Fortaleza no mercado da bola

O Fortaleza se movimenta no mercado da bola à procura de reforços para o restante da temporada 2023, em que disputará o mata-mata da Copa Sul-Americana e a sequência do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem acerto encaminhado com o lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar e negocia a contratação do atacante Marinho, do Flamengo.

A diretoria do Leão busca reforços para outros setores também. O meio-campo, inclusive, está no radar, já que existe a possibilidade de venda do volante Hércules para o exterior nesta janela de transferências.