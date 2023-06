Fortaleza tem 2º melhor início na Série A desde 2006

Com 14 pontos conquistados em 10 jogos, desempenho atual do Tricolor é inferior apenas ao de 2021, quando o clube fez campanha histórica no Brasileirão

É bem verdade que a derrota para o Botafogo e a má atuação dentro de campo deixaram um gosto amargo nos tricolores antes da paralisação da Data Fifa, mas analisando do ponto de vista geral, a campanha protagonizada pelo Fortaleza até o momento na Série A é muito positiva, principalmente quando comparamos os números atuais com desempenhos anteriores do clube nesta mesma faixa do campeonato.

Com 14 pontos conquistados, o Fortaleza faz seu segundo melhor início na elite nacional desde 2006 considerando o desempenho das 10 primeiras rodadas. Durante este recorte de tempo, o Tricolor do Pici participou de seis edições da primeira divisão e somente uma foi superior ao da atual temporada: 2021, ano em que o Leão terminou o certame na quarta colocação, feito inédito na história do clube.

Em 2021, após 10 jogos, o Fortaleza somou 18 pontos, apenas quatro a mais que a campanha de 2023, o que reforça o bom início do escrete vermelho-azul-e-branco. Em todas as outras temporadas, a pontuação ficou abaixo dos 14 pontos, sendo 2019, com 13, a mais próxima. Em comparação com o desempenho do último ano, por exemplo, a diferença é enorme.

Em 2022, o Leão havia obtido seis pontos em 10 partidas no Brasileirão, o que representa um aproveitamento de 20%. Consequentemente, o Tricolor se viu em situação delicada e figurou, durante o primeiro turno, na zona de rebaixamento — em várias rodadas, inclusive, como lanterna. Neste ano, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, o rendimento é de 46,6%, percentual suficiente para manter a equipe próxima do G-6 e com uma margem segura do Z-4.

Campanhas do Fortaleza na Série A desde 2006 após 10 rodadas:

2006: 10 pontos



2019: 13 pontos



2020: 12 pontos



2021: 18 pontos



2022: 6 pontos



2023: 14 pontos

