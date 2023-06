Marinho perto do Fortaleza: saiba os bastidores da negociação que contou com reunião no RJ

O Tricolor do Pici é a prioridade de Marinho no futebol brasileiro e as conversas entre as partes estão muito avançadas. O atacante, entretanto, ainda nutre um desejo de atuar no exterior e isso tem sido ponderado

O Fortaleza está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Marinho, atacante do Flamengo. O processo de negociação já dura mais de 15 dias e contou com reunião no Rio de Janeiro. É algo trabalhado pela diretoria tricolor desde o dia 30 de maio, data em que Marcelo Paz e Alex Santiago fizeram o primeiro contato com o staff do jogador.

Fortaleza e o staff do atacante se encontraram pessoalmente no Rio de Janeiro no último dia 10, quando o Leão visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o momento foi importante para aproximar o atleta do Pici.

O cenário atual é de desfecho positivo a favor do Fortaleza e as conversas entre as partes estão muito avançadas. No futebol brasileiro, o time cearense é a prioridade de Marinho e sua primeira opção, mas existe, em paralelo, um desejo do atacante de atuar no exterior, algo que tem sido ponderado por ele.

Na negociação, o Fortaleza não tem poupado esforços para contar com Marinho no plantel. Além de oferecer contrato de dois anos, o Leão também deve arcar com a alta pedida salarial do atacante, algo em torno de R$ 750 mil mensais — considerando luvas —, valor recorde no futebol cearense.

Afastado no Flamengo por um ato de indisciplina, Marinho não deve encontrar muitos empecilhos para deixar o clube carioca, pelo qual tem contrato até o fim de 2023. Há, porém, pedidas internas que têm criado certo conflito no processo. Dentre as conversas, a que mais incomoda o atacante é o fato de ter que abrir mão de algumas situações para ter sua rescisão.



Com participação de Afonso Ribeiro.