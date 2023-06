Sasha afasta cenário de crise no Fortaleza após derrotas, mas diz: "Sinal de alerta"

Em entrevista coletiva, o volante se mostrou incomodado com as derrotas recentes, mas ponderou que não é preciso criar algo maior do que o momento realmente é

Em entrevista coletiva, Lucas Sasha reforçou que o sinal de alerta está ligado internamente no Fortaleza, mas não há nenhum clima de crise após as duas derrotas consecutivas da equipe antes da parada da Data Fifa. Em sua fala, o volante ressaltou que os jogadores conversaram ainda no Rio de Janeiro, depois do revés para o Botafogo, sobre o momento de instabilidade.

+ Marinho perto do Fortaleza: saiba os bastidores da negociação que contou com reunião no RJ



“Infelizmente vieram essas duas derrotas. Ninguém gosta de perder, nenhuma derrota a gente consegue engolir fácil. Mas para nós, como elenco, até comentamos no vestiário depois do jogo contra o Botafogo, que serviu para ligar um sinal de alerta. Não existe crise nenhuma, serviu mais para ligar um sinal de alerta. Temos coisas para melhorar, como sempre vamos ter, e derrotas vão ocorrer, não foi nossa última [...] A gente não está no caminho errado, estamos fazendo as coisas certas. Às vezes o resultado vem, outras vezes, não. Mas não é nada de se abalar ou criar algo maior do que é”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marinho perto do Fortaleza: saiba os bastidores da negociação que contou com reunião no RJ

Alvo do Fortaleza: veja os números de Marinho na passagem pelo Flamengo

Boeck se mostra contrário a gramado sintético no Castelão e revela conversa com Paz

Elenco revigorado após Data Fifa

Para Lucas Sasha, o tempo de folga proporcionado pela Data Fifa foi muito importante para a recuperação não só física dos atletas, mas também emocional e mental. Os dias de descanso revigoraram a equipe, que deve retomar a rotina de jogos com um novo ânimo.

“É algo que falamos entre nós e o Vojvoda cita muito, muitas vezes temos que saber lidar não só com nosso cansaço físico, mas principalmente com o emocional. O cansaço emocional, de cabeça, eu acho que é pior que o físico. Essa parada veio em uma hora importante para nós. A gente vinha de duas derrotas e estávamos cansados, deu para dar uma renovada. Ninguém vai falar que estamos zero, mas deu para dar uma renovada. Esse período pode ser simples para outras pessoas, mas ficar três dias em casa, poder acordar ao lado da esposa e filho, no meu caso, faz toda diferença, dá uma revigorada enorme”, explicou.