Fortaleza possui quinta maior média de público da Série A 2023

Após dez rodadas, o Fortaleza está entre as cinco melhores médias de público da Série A de 2023. Em cinco jogos disputados como mandante, o Tricolor do Pici colocou em média 36.492 torcedores na Arena Castelão.

No primeiro jogo dentro de casa, no empate diante do Internacional, o Leão recebeu 30.191 torcedores. Foi o jogo que o Leão menos recebeu torcedores na Série A de 2023. Nas partidas seguintes, o time comandado por Vojvoda recebeu mais de 37 mil pessoas em cada jogo. A partida em que a equipe teve a arquibancada mais cheia no Brasileirão foi diante do Fluminense. De acordo com Boletim Financeiro divulgado pelo site da CBF, 39.943 estiveram presentes na vitória do Fortaleza diante da equipe de Fernando Diniz.

Como mandante na Série A 2023, o Fortaleza possui um bom retrospecto. Em cinco partidas, foram contabilizadas duas vitórias e três empates, sem qualquer derrota. Foram ainda marcados sete gols e a equipe foi vazada apenas três vezes.

Torcedores presentes em jogos do Fortaleza como mandante na Série A 2023

Fortaleza x Internacional: 30.191

Fortaleza x Fluminense: 39.943

Fortaleza x São Paulo: 37.775

Fortaleza x Vasco: 37.625

Fortaleza x Bahia: 38.338

Confira média de torcedores na Série A 2023