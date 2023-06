Sem avanço em negociações, Fortaleza segue no mercado por substituto de Moisés

Clube tricolor planeja reforçar alguns setores na próxima janela de transferências. Com saída do camisa 21, ponta é prioridade

A segunda janela de transferências de 2023 se aproxima e o Fortaleza já iniciou suas movimentações em busca de reforços. Na lista da diretoria tricolor, a contratação de um ponta é prioridade, principalmente após a saída de Moisés para o Cruz Azul, do México.

A missão, no entanto, não parece ser tão fácil. Nas últimas semanas, o clube se movimentou para contratar o venezuelano Jeferson Savarino e o argentino Carlos Rotondi. O primeiro pertence ao Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, já o segundo defende o Cruz Azul, clube em que Moisés atuará.

Porém, de acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, da Tyc Sports, o Leão do Pici obteve respostas negativas em ambas as investidas. Com Savarino, as negociações pareciam fluir, mas o desejo do jogador de não atuar no Brasil pesou. Ele é um dos destaques do time norte-americano com cinco tentos e duas assistências em 14 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Calendário tricolor: Fortaleza disputará três dos próximos cinco jogos fora de casa

Fortaleza concorre em duas categorias no prêmio Conafut 2023

Fortaleza não vence fora de casa há mais de um mês

No caso de Rotondi, o Tricolor formalizou uma proposta por empréstimo de um ano com opção de compra. Porém, o clube mexicano não pretende negociar o argentino nessas condições. Pelo Cruz Azul, o ponta acumula 32 jogos, quatro gols e duas assistências.

Com isso, o Fortaleza segue ativo no mercado da bola em busca de um sucessor para Moisés, que deixou o clube após 85 partidas, 21 gols e nove assistências. Para substituí-lo, o time leonino tem ciência que terá que se reinventar e, possivelmente, investir alto.

Período para reforçar

A próxima janela de transferências de 2023 terá início no dia 3 de julho. As negociações para contratações podem acontecer antes disso, mas a regularização dos nomes no Boletim Informativo Diário da CBF, só serão possíveis a partir desta data. A janela se encerrará no dia 2 de agosto.