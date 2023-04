Fortaleza sai atrás, mas busca empate com Internacional na estreia do Brasileirão

O Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o clube gaúcho na noite deste sábado, 15, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Série A 2023

O Fortaleza estreou somando um ponto na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Na noite deste sábado, 15, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o Internacional-RS. Os gols da partida foram marcados por Moisés e Wanderson, ambos na segunda etapa.

Com dificuldade para criar jogadas ofensivas, os goleiros Fernando Miguel e John foram meros espectadores na etapa inicial. O jogo, que ficou concentrado no meio do campo, foi de maior imposição física do que técnica.

As condições do gramado da Arena Castelão também não eram favoráveis. Com diversas irregularidades, a bola tinha dificuldade para rolar e, por consequência, os atletas não conseguiam conduzir e trocar passes da melhor forma.

O Fortaleza, que ficava mais tempo com a posse da bola, rondava a área do Inter, mas não criava oportunidades claras. As duas principais chances surgiram de bola parada e, na primeira delas, John fez grande defesa em chute de Calebe, logo aos nove minutos.

Prova disso é que o primeiro chute perigoso surgiu apenas aos 32 minutos, quando um atleta do Internacional arriscou da entrada da área e Fernando Miguel fez uma defesa simples no meio do gol.

Buscando sair na frente do placar, o Fortaleza retornou do intervalo com um ritmo mais intenso no ataque. Logo aos quatro minutos, Pochettino arrancou com a bola e arriscou de fora da área. O chute saiu forte, mas sem direção.

Dois minutos depois, mais uma boa jogada criada pelo time do Pici, dessa vez com Calebe. O meia driblou o defensor adversário no domínio e chutou colocado, mas a bola foi por cima do gol.

Mesmo com o Leão do Pici atuando melhor nos minutos iniciais do segundo tempo, quem saiu na frente do placar foi o Internacional, aos oito minutos. O atacante Wanderson recebeu a bola no lado esquerdo do ataque, partiu para cima de Tinga, que pouco fez na marcação. O atleta do Colorado chutou colocado, já de dentro da área, e superou Fernando Miguel.

A alegria dos visitantes durou poucos minutos. Logo aos 11, o Leão do Pici chegou ao empate. O goleiro John tentou cortar a bola, mas ela sobrou nos pés de Moisés, no meio da grande área. O atacante chutou forte e deixou tudo igual.

O Fortaleza seguiu no ataque e esteve próximo de virar o jogo aos 19 minutos. Moisés novamente recebeu a bola dentro da grande área e chutou forte, mas John fez grande defesa. No rebote, Calebe acabou parando no zagueiro adversário.



Aos 36 minutos, o goleiro John novamente impediu a virada do time cearense. Pochettino invadiu a área e chutou rasteiro, mas o arqueiro do Colorado fez grande defesa.

Já próximo dos acréscimos, Guilherme fez fila dentro da grande área e chutou rasteiro, no canto direito do gol do Inter, mas John novamente fez boa intervenção.



