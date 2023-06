Desde 2021 no Fortaleza, Vojvoda enfrentará Cruzeiro pela primeira vez na carreira

O Fortaleza terá um compromisso importante após a pausa para a Data FIFA. Na próxima quarta-feira, 21, o Leão do Pici encara o Cruzeiro em jogo da 11ª rodada da Série A 2023. As equipes se enfrentam no Mineirão, às 19 horas.

A partida marcará a primeira vez em que o técnico tricolor, Juan Pablo Vojvoda, encontra a Raposa. Desde maio de 2021 em solo brasileiro, o argentino nunca enfrentou o clube mineiro. Isso se deve ao fato de que, em 2021 e 2022, o Cabuloso disputou a Série B.

Diante do Cruzeiro, o comandante tentará melhorar seu retrospecto contra times mineiros. Até o momento, ele comandou o Fortaleza contra América-MG e Atlético-MG, mas não tem bom histórico. Ao todo, são onze confrontos, acumulando quatro vitórias, um empate e seis derrotas.

Contra o Coelho, são cinco jogos, sendo três vitórias e duas derrotas. Já diante do Galo, são seis duelos e apenas uma vitória, além de quatro derrotas e um empate.

Almejando um resultado positivo contra a Raposa, Vojvoda terá cerca de uma semana para preparar seu elenco. A reapresentação do time ocorre nesta quarta-feira, 14, no Pici.