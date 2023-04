Fortaleza faz grande jogo, vence Fluminense por 4 a 2 e vira líder da Série A

O atacante Moisés foi o grande destaque da partida deste sábado, 29, na Arena Castelão, ao marcar dois dos quatro gols do Leão do Pici

Com chuva de gols na Arena Castelão, o Fortaleza superou o Fluminense na noite deste sábado, 29, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro por 4 a 2. Os gols da equipe mandante foram marcados por Moisés (2x), Hércules e Thiago Galhardo. Alan e John Kennedy diminuíram para os cariocas.

A vitória fez o Leão do Pici ir aos sete pontos e, por consequência, dormir na liderança da tabela de classificação do Brasileirão. O Botafogo, único clube que pode ultrapassar o Tricolor do Pici, entra em campo neste domingo, 30, contra o Flamengo, às 16 horas.

O jogo

Como já era de se esperar em jogo entre duas equipes com vocação ofensiva, o primeiro tempo na Arena Castelão começou com alta intensidade. Antes mesmo do marcador bater o primeiro minuto, Calebe, do Fortaleza, saiu de cara com Fábio e chutou de perna direita, para boa defesa do goleiro.

O Fluminense não deixou barato e, momentos depois, deu a resposta. John Kennedy recebeu o passe dentro da área e chutou de perna esquerda, mas a bola saiu sem direção. Esta foi a primeira chegada do clube carioca ao gol de Fernando Miguel.

Após os dois lances iniciais, o time de Fernando Diniz buscou manter a posse de bola para tentar sufocar os donos da casa. Entretanto, o que se via era um Fortaleza ajustado defensivamente e bem objetivo quando tinha a bola. Não à toa, o goleiro Fábio passou a ser um dos grandes personagens da partida ao efetuar dois milagres em chutes de Moisés, Calebe e Pochettino.

Aos 29 minutos, finalmente o Fortaleza conseguiu superar o goleiro adversário para abrir o marcador. Moisés foi acionado dentro da área e chutou rasteiro. Fábio não conseguiu encaixar e, no rebote, Galhardo teve o trabalho de apenas empurrar a bola para o fundo das redes.

O Fluminense, que quase chegou ao empate com John Kennedy - acertou a trave de Fernando Miguel -, viu o Leão crescer na partida e ampliar. Aos 35, Moisés arrancou do campo de defesa e, quando já estava na entrada da área, driblou o lateral Guga com facilidade e chutou na saída de Fábio.

A equipe cearense parecia próxima de marcar o terceiro tento do jogo, mas o Fluminense conseguiu um gol que manteve a equipe viva. Alan, já nos acréscimos da primeira etapa, aproveitou bate-rebate dentro da área e chutou na saída de Fernando Miguel.

Empolgado pelo gol marcado no final da primeira etapa, o Fluminense voltou do intervalo com um ritmo mais intenso e com dois titulares: Ganso e Arias. As mudanças de Fernando Diniz surtiram efeito e o time carioca passou a dominar o jogo.

Entretanto, os contra-ataques da equipe de Vojvoda seguiam levando perigo ao gol de Fábio. E foi assim que o Tricolor chegou ao terceiro gol na partida. Aos 14, Bruno Pacheco deu grande lançamento para Moisés nas costas da defesa. O atacante, de cara com o goleiro, chutou na saída de Fábio para ampliar.

Para tentar reverter o cenário negativo, o Fernando Diniz foi para o tudo ou nada. O treinador tirou o lateral-direito Guga e o zagueiro Manoel para colocar os atacantes Keno e Cano. Poucos minutos depois, aos 23, o Fluminense diminuiu o marcador com John Kennedy.

Se engana quem achou que os gols pararem por aí. Aos 34 minutos, mais um gol do Fortaleza para voltar a deixar uma vantagem confortável no placar. Moisés gingou, driblou o marcador e chutou forte. Fábio espalmou para o meio da área, onde estava Hércules, que apenas escorou para o fundo das redes, para sacramentar o placar.



