Calendário tricolor: Fortaleza disputará três dos próximos cinco jogos fora de casa

Leão vive jejum de vitórias fora de casa. Último triunfo como visitante ocorreu no dia 26 de abril, diante do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil

O Fortaleza inicia na quarta-feira, 13, a preparação para o próximo duelo, pelo Brasileirão. Com a data Fifa, o Leão só volta a campo na quarta seguinte, dia 21 de junho, quando enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, às 19 horas. Nos próximos cinco jogos, o Tricolor do Pici irá disputar três partidas como visitante.

Depois do embate contra o Cruzeiro, a equipe comandada por Vojvoda enfrenta outra equipe mineira, mas na Arena Castelão. No dia 24, o Leão recebe o Atlético-MG às 18h30min. Três dias depois, o Tricolor vai até Rancagua, no Chile, quando enfrenta o Palestino pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O jogo seguinte do Leão ainda ocorre fora de casa. A equipe irá embarcar para o Rio de Janeiro. onde irá enfrentar o Flamengo no dia 01° de julho, às 18h30min, no Maracanã. A sequência dos próximos cinco jogos será finalizada, no entanto, em casa. O Tricolor recebe o Athletico-PR no dia 09 de julgo, às 18h30min, na Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximos jogos do Fortaleza

Cruzeiro x Fortaleza : 21/06 - 19h - Mineirão (MG)



: 21/06 - 19h - Mineirão (MG) Fortaleza x Atlético-MG: 24/06 - 18h30min - Arena Castelão (CE)



x Atlético-MG: 24/06 - 18h30min - Arena Castelão (CE) Palestino x Fortaleza : 27/06 - 19h - Estádio El Teniente (CHI)



: 27/06 - 19h - Estádio El Teniente (CHI) Flamengo x Fortaleza : 01/07 - 18h30min - Maracanã (RJ)



: 01/07 - 18h30min - Maracanã (RJ) Fortaleza x Athletico-PR: 09/07 - 18h30min - Arena Castelão (CE)

Jejum do Fortaleza como visitante

O Fortaleza vive um jejum incômodo atuando fora de casa na atual temporada. Ao todo, o Tricolor do Pici acumula seis jogos consecutivos sem vencer na condição de mandante, o que representa mais de um mês.

O último triunfo do Fortaleza longe da capital cearense aconteceu no dia 26 de abril, diante do Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe comandada por Vojvoda venceu o embate contra os paraenses por 2 a 0, no Mangueirão. (Com Mateus Moura)