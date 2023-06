Vojvoda cita falta de "agressividade" do Fortaleza contra o Bahia e critica gramado do Castelão

Treinador também comentou sobre as ausências de Romarinho e Guilherme no ataque tricolor na próxima partida, diante do Estudiantes de Mérida, pela Sul-Americana

Após empate diante do Bahia, Juan Pablo Vojvoda avaliou o que faltou para o Fortaleza sair de campo vitorioso. Para o treinador, o time não conseguiu demonstrar agressividade e movimentação no ataque, principalmente no primeiro tempo. O técnico também criticou o gramado do Castelão e comentou sobre as ausências de Romarinho e Guilherme.



"Acho que no primeiro tempo faltou um pouco mais de movimentação na frente e mais agressividade. Foi uma partida onde o adversário defendeu bem com três zagueiros e foram fortes defensivamente. No segundo tempo, tivemos duas ou três finalizações a mais, mas foram poucas em relação a outras partidas. Hoje (sábado) foi uma quantidade menor. Fizemos um gol, que por muito pouco estava impedido. Acho que faltou, tanto pelo campo quanto por nossas tomadas de decisões”, analisou.



Além do volante Caio Alexandre, o comandante tricolor também afirmou que as condições do gramado do Gigante da Boa Vista atrapalharam o estilo de jogo do Leão. "O campo atrapalha muito. Muito poucas vezes falo, não é desculpa. Mas o campo atrapalha. Compreendo que ontem (sexta-feira) teve uma partida. Mas nós treinamos todo dia em nosso campo no Pici e o campo está bem. Temos que encontrar uma solução para o futebol cearense. Acho que quarta teve quase 50 mil pessoas, ontem (sexta) também teve muitas pessoas e hoje (sábado). As pessoas precisam ver um bom espetáculo. E o Fortaleza precisa de boas condições. Todos temos que estar abertos a ajudar e a se deixar ajudar", frisou.



Vojvoda comenta sobre desfalques no ataque do Fortaleza



Na partida diante do Esquadrão de Aço, o Leão perdeu duas peças importantes no ataque. Romarinho deixou o campo no primeiro tempo com desconforto muscular na parte posterior da coxa direita. Já Guilherme sofreu uma pancada na cabeça e foi encaminhado ao hospital.



O clube informou que o camisa 29 realizou exame de tomografia e o resultado foi normal. No entanto, o técnico Vojvoda não deve contar com a dupla para o confronto contra o Estudiantes de Mérida-VEN, na próxima terça-feira, 6, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.



"Romarinho acho que não vai estar disponível, Guilherme acho que tampouco vamos poder contar com ele e pode haver um ou dois jogadores que vêm sustentando dores em alguma parte do corpo que talvez seja o momento de aproveitar para dar essa recuperação para a partida contra o Botafogo", pontuou o treinador.