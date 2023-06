Guilherme é encaminhado ao hospital e está bem após sofrer pancada na cabeça em Fortaleza x Bahia

O fim do primeiro tempo da partida entre Fortaleza e Bahia trouxe um momento de apreensão. O atacante Guilherme trombou com o goleiro Marcos Felipe e caiu no gramado. O atleta foi encaminhado ao hospital mais próximo e apesar do susto está bem e consciente, segundo informou o clube.



O lance aconteceu aos 45 da etapa inicial, cinco minutos após a entrada do atleta no jogo na vaga de Romarinho, lesionado. O arqueiro do Bahia saiu da área para afastar perigo e trombou com o camisa 29, que ficou caído no gramado.



A ambulância entrou em campo para atendimento do atacante. Logo em seguida, o jogador foi levado ao hospital mais próximo acompanhado do Dr. Vinicius Castelo Branco. O Tricolor do Pici comunicou que o atacante sofreu uma pancada na cabeça.



Romarinho sofre lesão muscular



O atacante Romarinho deixou o gramado aos 40 minutos do primeiro tempo da partida. O clube informou que o camisa 11 sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita. O tratamento com gelo foi iniciado ainda durante o jogo.